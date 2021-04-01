Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam var mı?

Güncel sigara fiyatları, gün içerisinde araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlemiş, alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Özellikle sosyal medyada konuşulan sigaraya zam konusunun ardından sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Herhangi bir şirketten ise henüz açıklama yapılmadı. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi