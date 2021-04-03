Getir’in gölge oyuncusu

Türkiye'nin son dönemde hem yurtiçinde hem de yurtdışında en büyük başarılarından birine imza atarak Londra'ya da açılan Getir, bir uygulama olarak hayatımıza girdi. Ancak ana işi adından da anlaşılacağı üzerine aslında ürünleri bize ulaştıran büyük bir lojistik ağ gerektiriyor. Getir'in yurtdışı operasyonlarının ortaklarından Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, hem dijital hem de hızlı bir şekilde sebze-meyve veya soğuk zincir gibi hassas bir taşıma operasyonu için Gölge Mağaza (Dark Store) yapılanması kurduklarını belirtti."Getir'e münhasıran ortak olduk. Globalde bir payımız var" diyen Mustafa Dinçer, şirketin Türkiye'deki operasyonunu yurtdışına aynı isimle taşıması gibi Türkiye'deki dağıtım altyapısını da yine yerli operasyonun benzeri olarak dizayn edileceğini belirtti. Mustafa Dinçer, "Getir'in Londra, Paris, Amsterdam ve Berlin'deki operasyonlarını da Türkiye'deki gibi kuracağız. Getir'in arka planındaki merkez depo ve dark store'ları arasındaki teslimatın lojistiğine yatırım yapacağız. Pandemide hızlanan e-ticaretin gelişimi ile eve teslimat gibi uygulamalar ağırlık kazanırken, lojistik sektörü de yeni dinamiklere göre kendini yeniliyor. Mini depolar niteliğindeki Dark Store'lar ile satış ve teslimat yönetimine büyük bir kolaylık ve sürat sağlıyoruz. Dark Store, geleneksel teslimatta yaşanan uzun bekleme süresini sona erdirerek siparişlerin dakikalar içinde teslim edilmesini sağlıyor" dedi.81 il ve 973 ilçeye yayılmış dağıtım hizmetleri ağı kurduklarını da belirten Mustafa Dinçer, 17 ilde yer alan 35 lokasyonda, toplam 300 bin metrekarelik alanda depolama hizmeti verdiklerini belirtti. 2003'te kurulduktan sonra kimya ürünleri taşımasında uzmanlaştıklarını ve uzun süre bu alana odaklandıklarını belirten Dinçer, "Daha sonra biraz daha farklı sektörlere ve modlara kaymaya başladık. Kimyanın payı şu anda yüzde 50'ye kadar indi. Ancak kimya hâlâ bizim ana uzmanlığımız. Bu yıl da 100 milyon TL yatırım yapacağız. Son üç yılda yüzde 88'in üzerinde büyüme gerçekleştirdik. 2020'de pandemiye rağmen 60 milyon liralık yatırım yaptık" şeklinde konuştu.Ar-Ge merkezi kurduklarını belirten Mustafa Dinçer, "24 tane proje var şu anda merkezimizde. İki tane TÜBİTAK projesi aldık. Nesnelerin interneti, yapay zekâ gibi teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Üç yıl içinde gelecek bu teknolojiler" dedi. Lojistikte her aşamayı bir uygulama altında birleştiren 'süper app' mantığıyla bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Dinçer, "Bu uygulama için hem kurumlar arası hem de nihai tüketiciye ulaşan taşımaları yapmayı planlıyoruz. Bu uygulama içinde girişimler de olacak, fintech ve ödeme sistemleri üzerinde de çalışıyoruz" dedi.