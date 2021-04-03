Turex halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi, hisse kodu ve fiyatı nedir? Turex Turizm halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek?

Turex Turizm'de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz edileceğini duyururken bugün ise gözler sonuçlara çevrildi. Talep toplama sürecinde pay başına 12 TL fiyat belirlenmesi beklentiler arasında yer alıyor. Öte yandan yatırımcılar ise "Turex halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi sorularla gün içerisinde konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak duyurulmuştu. Buna göre; Turex halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek?

TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre; Turex Turizm'in yüzde 20 hissesi 1-2 Nisan tarihlerinde toplanacak talep sonrası halka arz ediliyor. Bu kapsamda Kiler Holding bünyesindeki turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektörlerinde faaliyet göstermekte olan bu şirketten hisse almak isteyen yatırımcılar gelişmeleri takip etmeye başladı.