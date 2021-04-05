Süveyş Kanalı’nın sigorta maliyeti 200 milyon dolar

Dünyanın en önemli su yollarından,günlük10 milyar dolarlıkyükün geçtiğiSüveyş Kanalı,400 metrelik EverGiven gemisiyüzünden uzunsüre kapalı kaldı. Kanalıkapayan gemi, dünyaticaretine ve petrol gibiemtiaların fiyatlarınaetki ederken, bir yandanda ekonomik maliyetioluştu. Sigorta tarafındabu maliyet için 100milyon dolar tahmininiyapan da var 200 milyondolara kadar çıkabileceğinisöyleyen de...McGill and Partnerstahminlerine göre sigortave reasürans tarafında100 milyon dolarlık birmaliyete neden oldu.Bir diğer sigorta şirketi Marsh'ın tahmini ise 100-200 milyon dolar arasında. Konu hakkında SABAH'ın sorularını yanıtlayan Türkiye Sigorta Birliği yetkilileri, "Kirlilik ve olası kirliliğin engellenmesi için yapılacak masrafların yanı sıra, geminin kanala verdiği fiziksel zararın giderilmesi, yük menfaatlerinin talepleri, yerel idarenin keseceği idari cezalar ve kanal idaresinin blokajdan dolayı talep edeceği tazminat tutarı P&I sigortasını (koruma ve tazminat sigortası) ilgilendiriyor. Diğer taraftan kanaldaki deniz ticaretinin durması, öncelikle gemi kiracılarının armatörlerden gelen konteyner başına alıcı tarafından ödenen gecikme bedeli masrafları ile karşılaşmasına neden olacak. Armatörler blokajdan kaynaklı günlük kira kayıplarını bu mekanizma ile telafi etmek isteyecekler" dedi.Tazminat sigortası yaptırmış olan firmalar, konteyner başına gecikme bedelini sigortadan alacak. Sigorta teminatı, gemiye fiziksel zarar gelmesi halinde masraflarını ödemeyi kabul ettiği için, teminatını özel olarak genişlettirmemiş birçok firma, sigortacısından bu masrafları alamayacak.GEMİNİN kendi uğradığı fiziksel zararın tamir masraflarının yanı sıra, aldığı kurtarma yardım hizmetinin karşılanması için de tekne sigortası devreye girecek. Yük sigortası açısından bakıldığında ise yükün gecikmesinden kaynaklanan zararlar büyük oranda kapsam dışında. Konu ile ilgili Türkiye'den bir sigorta olup olmadığı konusunda TSB'nin verdiği bilgi şu şekilde: "Karaya oturan geminin tekne ya da P&I sigortasında Türk sigorta şirketlerinin payının olduğuna ilişkin bir bilgi, birliğimiz nezdinde yok. Yük sigortası kapsamında da yurtdışında olduğu gibi ülkemizde faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen yük sigortası poliçelerinde, gecikme hasarları kapsam dışında olduğundan bir etki beklenmiyor."