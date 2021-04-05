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Giriş Tarihi: 5.4.2021

’nın sigorta maliyeti 200 milyon dolar

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Süveyş Kanalı’nın sigorta maliyeti 200 milyon dolar

Günlük 10 milyar dolarlık yükün geçtiği ’nın gemisi yüzünden kapanmasının bilançosu çıkıyor. Uzmanlara göre sigorta sektörüne olan maliyet 100 ila 200 milyon dolar arasında değişiyor

Dünyanın en önemli su yollarından, günlük 10 milyar dolarlık yükün geçtiği Süveyş Kanalı, 400 metrelik Ever Given gemisi yüzünden uzun süre kapalı kaldı. Kanalı kapayan gemi, dünya ticaretine ve petrol gibi emtiaların fiyatlarına etki ederken, bir yandan da ekonomik maliyeti oluştu. Sigorta tarafında bu maliyet için 100 milyon dolar tahminini yapan da var 200 milyon dolara kadar çıkabileceğini söyleyen de... McGill and Partners tahminlerine göre sigorta ve reasürans tarafında 100 milyon dolarlık bir maliyete neden oldu.

TELAFİ EDİLECEK
Bir diğer sigorta şirketi Marsh'ın tahmini ise 100-200 milyon dolar arasında. Konu hakkında SABAH'ın sorularını yanıtlayan Türkiye Sigorta Birliği yetkilileri, "Kirlilik ve olası kirliliğin engellenmesi için yapılacak masrafların yanı sıra, geminin kanala verdiği fiziksel zararın giderilmesi, yük menfaatlerinin talepleri, yerel idarenin keseceği idari cezalar ve kanal idaresinin blokajdan dolayı talep edeceği tazminat tutarı P&I sigortasını (koruma ve tazminat sigortası) ilgilendiriyor. Diğer taraftan kanaldaki deniz ticaretinin durması, öncelikle gemi kiracılarının armatörlerden gelen konteyner başına alıcı tarafından ödenen gecikme bedeli masrafları ile karşılaşmasına neden olacak. Armatörler blokajdan kaynaklı günlük kira kayıplarını bu mekanizma ile telafi etmek isteyecekler" dedi.

GECİKME BEDELİ
Tazminat sigortası yaptırmış olan firmalar, konteyner başına gecikme bedelini sigortadan alacak. Sigorta teminatı, gemiye fiziksel zarar gelmesi halinde masraflarını ödemeyi kabul ettiği için, teminatını özel olarak genişlettirmemiş birçok firma, sigortacısından bu masrafları alamayacak.

TÜRKİYE'DEN SİGORTALI BİR YÜK YOK
GEMİNİN kendi uğradığı fiziksel zararın tamir masraflarının yanı sıra, aldığı kurtarma yardım hizmetinin karşılanması için de tekne sigortası devreye girecek. Yük sigortası açısından bakıldığında ise yükün gecikmesinden kaynaklanan zararlar büyük oranda kapsam dışında. Konu ile ilgili Türkiye'den bir sigorta olup olmadığı konusunda TSB'nin verdiği bilgi şu şekilde: "Karaya oturan geminin tekne ya da P&I sigortasında Türk sigorta şirketlerinin payının olduğuna ilişkin bir bilgi, birliğimiz nezdinde yok. Yük sigortası kapsamında da yurtdışında olduğu gibi ülkemizde faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen yük sigortası poliçelerinde, gecikme hasarları kapsam dışında olduğundan bir etki beklenmiyor."

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Süveyş Kanalı’nın sigorta maliyeti 200 milyon dolar
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