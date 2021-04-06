İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri ile 2021 İş Bankası çalışma saatleri!

Kredi kartı, havale işlemleri, borç ödeme, para yatırma ve daha pek çok işlem için bankaların yolunu tutarız. Günlük planımızı yaparken banka çalışma saatleri de bizler için önem arz etmekte. İşlem yapacağımız banka İş Bankası ise "İş Bankası çalışma saatleri" ile ilgili olarak İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda açık mı? sorularının yanıtlarını yoğun şekilde öğrenmek isteriz. Son olarak İstanbul Valiliği tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuda ve özel sektörde esnek çalışma saatleri uygulamasına gidildi. Sokaktaki yoğunluğu azaltmak amacı taşıyan uygulama sebebiyle İş Bankası, çalışma saatlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.



İş Bankası, İstanbul'da gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:



18 Ocak 2021 itibarıyla 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. Açıklamada "Bankacılık işlemleriniz için İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İstanbul dışı şubelerde İş Bankası çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

İŞ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

18 Ocak 2021 itibarıyla 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

İŞ BANKASI'NDA ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

18 Ocak 2021 itibarıyla 12:30 ile 13:30 arası hizmet veriyor.

İŞ BANKASI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

18 Ocak 2021 itibarıyla saat 17:00'de kapanıyor.

İŞ BANKASI HAFTA SONLARI AÇIK MI?

İş Bankası'nın tüm şubeleri hafta sonu (Cumartesi – Pazar) çalışmamaktadır.

İŞ BANKASI RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA AÇIK MI?

İş Bankası'nın tüm şubeleri resmi ve dini bayramlarda kapalıdır.