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Haberler Ekonomi Haberleri Matriks borsa hisse kodu nedir, borsaya ne zaman açılacak? Nisan 2021 Matriks halka arz talep sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 10:02 Son Güncelleme: 7.4.2021 13:03

hisse kodu nedir, borsaya ne zaman açılacak? Nisan 2021 talep sonuçları ne zaman açıklanacak?

Matriks borsa hisse kodu nedir, borsaya ne zaman açılacak? 2021 Matriks halka arz talep sonuçları ne zaman açıklanacak?

Önceki hafta duyurulan, sürecinde detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Finansal teknoloji şirketi ünvanı ile faaliyet gösteren Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi, halka arz için önemli duyurular yayımladı. Matriks halka arz için başvuruda bulundu ve (SPK) tarafından sözkonusu başvuru onaylandı. Bu işlem sonrası yatırımcılar, "Matriks halka arz başladı mı, Matriks AŞ borsa kodu ve hisse fiyatları nedir" sorularına cevap aramaya başladı. Aşağıda, finansal alanda öne çıkan başlıklara arasında bulunan bu konu hakkında detaylar ve Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde için SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Önceki hafta halka arz talebini işleme alan Sermaya Piyasası Kurulu başvuruyu onayladı ve talep toplama süreci başladı. Borsa İstanbul'un haftanın üçüncü işlem gününde işlemlere başlamasıyla birlikte, "Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek?" soruları, yatırımcılar için merak konusu oldu. Şirket ve SPK tarafından kamuoyu ile paylaşılanson bilgilere göre Matriks halka arz işlemleri başladı mı, talep ne zaman toplanacak ve hisse fiyatları kaç TL olacak?

MATRİKS AŞ BORSA KODU VE HİSSE FİYATLARI NE KADAR? MATRİKS HALKA ARZ BAŞLADI MI?

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

Matriks borsa hisse kodu nedir, borsaya ne zaman açılacak? 2021 Matriks halka arz talep sonuçları ne zaman açıklanacak?

'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor.

Matriks borsa hisse kodu nedir, borsaya ne zaman açılacak? 2021 Matriks halka arz talep sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar da üreten Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Matriks borsa hisse kodu nedir, borsaya ne zaman açılacak? 2021 Matriks halka arz talep sonuçları ne zaman açıklanacak?

Finansal teknoloji alanında halka arzı gerçekleşen ilk firma olan , Borsa İstanbul'un yeni talep rekorunu kırdı. 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleşen talep toplamada 689 bin 426 yatırımcı Matriks'e talepte bulundu.

Matriks borsa hisse kodu nedir, borsaya ne zaman açılacak? 2021 Matriks halka arz talep sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yatırımcıdan 8,8 kat talep aldıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Borsa İstanbul'daki halka arzlar arasında bugüne kadar ki en yüksek talebi almış olmaktan gurur duyuyor ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Yatırımcılarımızın ilgisi, onlara olan sorumluluğumuzu ve gelecek hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kat daha artırdı" dedi.

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Matriks borsa hisse kodu nedir, borsaya ne zaman açılacak? Nisan 2021 Matriks halka arz talep sonuçları ne zaman açıklanacak?
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