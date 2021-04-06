Matriks borsa hisse kodu nedir, borsaya ne zaman açılacak? Nisan 2021 Matriks halka arz talep sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde Matriks halka arz için SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Önceki hafta Matriks halka arz talebini işleme alan Sermaya Piyasası Kurulu başvuruyu onayladı ve talep toplama süreci başladı. Borsa İstanbul'un haftanın üçüncü işlem gününde işlemlere başlamasıyla birlikte, "Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek?" soruları, yatırımcılar için merak konusu oldu. Şirket ve SPK tarafından kamuoyu ile paylaşılanson bilgilere göre Matriks halka arz işlemleri başladı mı, talep ne zaman toplanacak ve hisse fiyatları kaç TL olacak?
MATRİKS AŞ BORSA KODU VE HİSSE FİYATLARI NE KADAR? MATRİKS HALKA ARZ BAŞLADI MI?
30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.
Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor.
Bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar da üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Finansal teknoloji alanında halka arzı gerçekleşen ilk firma olan Matriks, Borsa İstanbul'un yeni talep rekorunu kırdı. 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleşen talep toplamada 689 bin 426 yatırımcı Matriks'e talepte bulundu.
Yatırımcıdan 8,8 kat talep aldıklarını belirten Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Borsa İstanbul'daki halka arzlar arasında bugüne kadar ki en yüksek talebi almış olmaktan gurur duyuyor ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Yatırımcılarımızın ilgisi, onlara olan sorumluluğumuzu ve gelecek hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kat daha artırdı" dedi.