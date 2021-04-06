Naturelgaz halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte Naturelgaz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili tüm detaylar!

Naturelgaz halka arz edilmesiyle beraber büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı tarafından araştırma konusu haline geldi. Global Yatırım Holding'in iştiraki ile beraber Naturelgaz'ın halka arz edileceği tarih ve hisse kodu gibi detaylar şirket tarafından duyurulmuştu. Şirketten pay sahibi olmak isteyen vatandaşlar "Naturalgaz hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu nedir?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı.

NATURELGAZ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

26 Mart tarihinde talep toplama sürecini sonlandıran şirketin hisse başına 8,50 TL talep topladığı bildirilmişti. iyasaların son dönemdeki hareketliliğinin planlarını değiştirmediğini ve bunun her zaman karşılaşılabilen bir süreç olduğunu ifade eden Genel Müdür Hasan Tahsin Turan son 4 yılda büyüme odaklı önemli adımlar attıklarını aktardı.