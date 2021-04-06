Ripple davası ne zaman? XRP davası duruşması için geri sayım!

Bitcoin piyasalarında en çok yatırım yapılanlardan olan Ripple fiyatı son 24 saatte yüzde 40'dan fazla değer kazandı. Bu gelişmenin ardından XRP alış ve satış fiyatı merak konusu oldu. Ripple olarak da bilinen XRP, bitcoin borsasında son bir yılda en çok yatırım yapılan coinlerden birisi olarak öne çıkıyordu.

Bitcoin piyasalarında en çok yatırım yapılanlardan olan Ripple fiyatı son 24 saatte yüzde 40'dan fazla değer kazanmış ve sonrasında düzeltme yapmıştı. Bu yükselişin, bugün akşam saatlerinde telekonferans ile gerçekleştirilecek Ripple davası duruşması öncesi merak konusu oldu. Yapılan resmi açıklamalara göre Ripple, XRP davası duruşması ne zaman, saat kaçta?

RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün(6 Nisan) telekonferans yapılacak. SEC'nin daha önce kripto para borsalarına XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor. Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00'de yapılması planlandı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO'su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse'u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı. Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.

SEC tarafından dava açılmasının ardından kripto para borsaları Ripple işlemlerini askıya almışlardı. Coinbase, OKCoin gibi kuruluşlar Ripple işlemlerini yapmamaya başladı. Dava sonrasında yeniden işlemlerin açılması beklentisi hakim durumda. SEC ve Ripple (XRP), 1 Nisan'da gerçekleştirdikleri bir toplantının ardından, Ripple'ın bazı e-posta alışverişlerini kısmen yeniden düzenlemeyi kabul etti. Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile devam eden mevcut davasında, e-posta yazışmalarını mahkemenin dışında tutmak için yaptığı teklifte ufak bir kazanç elde etti.

1 XRP FİYATI KAÇ TL VE KAÇ DOLAR?

1 Ripple fiyatı dolar bazında 0,8930'dan, TL bazında ise 7,5230'den işlem görüyor.

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