İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı (Fesih Kısıtı) ile ilgili SGK'dan flaş açıklama!

Bugün SGK'dan gelen flaş açıklama ile beraber milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren işten çıkarma yasağı yeniden gündemdeki yerini aldı. Pandemi sürecinde işçi ve işverenin haklarını korumaya yönelik olarak uygulanmaya geçen birçok farklı karar ve ödenek verilmişti. Bu anlamda "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte resmi gazete üzerinden duyurulan işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pandemi döneminde ekonomik anlamda yaşanan problemleri bir nebze olsun durdurabilmek amacıyla uygulanan fesih kısıtı 17 Mart 2021 tarihinden itibaren yeniden uzatılmıştı. Öte yandan iş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran tarihine kadar uzatma yetkisi veriliyor.