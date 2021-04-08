Qua granit borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu ne kadar? İşte Qua Granit hisse fiyatı ve kodu!

Qua Granit hisse kodu ve fiyatı gibi birçok detayla merak konusu haline geliyor. İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşen Halka arzda hisse fiyatı 16,46 TL olarak belirlenmiş ve kurum hakla arz olmuştu. Bu kapsamda birçok yatırımcı "Qua Granit borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu ne kadar?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Qua Granit halka arz, hisse fiyatı, kodu ve tüm detaylar…
QUA GRANİT HİSSE FİYATI VE KODU!
Qua Granite payları 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde talep topladıktan sonra Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz oldu. Gelen sonuçlara göre talep toplama süreci sonunda şirkete 6 kat talep geldi. Bu rekor katılımla beraber konuyla ilgili gelişmeler de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.
Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.
Borsa tarafından dağıtım işlemi 6 Nisan Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.
İnfo Yatırım aracılığı ile 15 milyon adet sermaye artırımı ve 9 milyon adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24 milyon adet payın halka arz edileceği ihracın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak borsaya gelecek.
"YENİ BAŞLAYACAK YATIRIMA DEĞİL SÜREN YATIRIMA ORTAK OLACAKLAR"
Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL'lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı. Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık.
Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.(Kaynak NTV)