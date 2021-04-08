Qua granit borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu ne kadar? İşte Qua Granit hisse fiyatı ve kodu!

Qua Granit hisse kodu ve fiyatı gibi birçok detayla merak konusu haline geliyor. İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşen Halka arzda hisse fiyatı 16,46 TL olarak belirlenmiş ve kurum hakla arz olmuştu. Bu kapsamda birçok yatırımcı "Qua Granit borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu ne kadar?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Qua Granit halka arz, hisse fiyatı, kodu ve tüm detaylar…

QUA GRANİT HİSSE FİYATI VE KODU!

Qua Granite payları 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde talep topladıktan sonra Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz oldu. Gelen sonuçlara göre talep toplama süreci sonunda şirkete 6 kat talep geldi. Bu rekor katılımla beraber konuyla ilgili gelişmeler de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.