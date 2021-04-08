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Haberler Ekonomi Haberleri Turex halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu yatırımcıların odağında! Turex borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 8.4.2021 10:08 Son Güncelleme: 8.4.2021 10:08

Turex halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu yatırımcıların odağında! Turex borsada ne zaman işlem görecek?

Turex halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu yatırımcıların odağında! Turex borsada ne zaman işlem görecek?

Talep toplama süresi 2 Nisan Cuma günü sona eren Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı gibi detaylarla bugün de binlerce yatırımcının gündeminde yerini alıyor. 22.500.000 TL’lik payı halka arz edecek olan kurumla ilgili olarak geçtiğimiz haftada bu yana “Turex halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?” gibi sorular gündeme taşınmıştı. Bu noktada pay toplama süresinin ardından pay sahibi olmak isteyen kişiler alış emirlerini gerek mobil uygulamalardan gerekse aracı kurumların şubelerinden ve müşteri temsilcilerinden alış emirlerini verebilecek. Turex halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor.

Turex halka arz tarihi bir süredir yatırımcıların merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Şirket yaptığı açıklama ile yüzde 20 hissesi 1-2 Nisan tarihlerinde toplanacak talep sonrasında halka arz edileceğini duyurmuştu. Kiler Holding bünyesindeki Turex Turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektörlerinde faaliyet göstermekte olan bu şirketten hisse almak isteyen yatırımcılar gelişmeleri takip etmeye başlarken talep toplama sürecinde pay başına 12 TL fiyat belirlenmişti. "Turex halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi sorular bu noktada yanıt aramaya başladı.

TUREX TURİZM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arzdan sonra yaşanan hızlı yükseliş binlerce yatırımcıyı borsaya yeni giren şirketlerin hisselerine yönlenmesini sağlarken Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Şirketin halka açıklık oranı bilindiği üzere yüzde 20,83 olarak duyurulmuştu.

1-2 Nisan 2021 tarihlerinde Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin halka arzı Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacaktır. Halka arz fiyatı 12 TL'dir.

TUREX TURİZM HİSSE FİYATI VE BORSA KODU NE?

Halka arza katılmak için herhangi bir hisse senedi alımında olduğu gibi TUREX.HE koduna 12,00 TL fiyatlı alış emri gönderilmesi gerekir.

Halka arzın bitiş günü olan 2 Nisan Cuma saat 13:00'e kadar alım emrinin girilmesi gerekmektedir.

Gelen bilgilere göre şirketin halka açıklık oranı da yüzde 20,83 olacak. Tureks Turizm, halka arz gelirinden şirketin payına düşecek nakdin yüzde 70-80'inin planlanan yatırımların finansmanında yüzde 20-30'luk kısmını da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanacak.

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Turex halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu yatırımcıların odağında! Turex borsada ne zaman işlem görecek?
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