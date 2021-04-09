Galata Wind halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Galata Wind Enerji halka arz oluyor!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan, küresel iklim değişimine karşı ekonomide düşük karbonlu veya sıfır karbonlu yatırımlara geçişin hız kazandığını belirterek, "Doğayla uyumlu güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarında düşen maliyetler, bu kaynakları fosil yakıtlardan daha iyi seçenekler haline getirdi. Biz de Doğan Holding Enerji Grubu olarak, doğayla uyumlu ve gelecek vaat eden temiz enerji sektöründe büyümek istiyoruz. Doğan Holding Enerji Grubu'nun yenilenebilir enerji şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ'nin yeni yatırımlarla büyümesi için fon yaratma ve kurumsal yapısını güçlendirme amacıyla yaptığı halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasından mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.