Anadolujet uçakları yerli koltukla uçacak

Türk Hava Yolları (THY) ve Kibar Holding ortaklığı ile yerli uçak koltukları ve yedek parçalarını üretmek amacıyla kurulan Uçak Koltuk Üretimi Sanayii ve Ticaret AŞ (TSI Seats) AnadoluJet için ürettiği ekonomi sınıfı uçak koltuklarını teslim etti.



AnadoluJet'in filosuna kattığı 17 adet B737-800 tipi uçak, yapılan anlaşma sonucu üretilen yerli ve milli 'Elesa S' model ekonomi sınıf koltukları kullanılacak.





Halihazırda 5 adedi teslim edilen ve kademeli olarak uçuşlara başlayan proje kapsamında kalan teslimatların bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.



TSI Seats'ın havayolu şirketleri için büyük önem arz eden yakıt tasarrufunu göz önünde bulundurarak tasarladığı 'Elesa S' model ekonomi sınıfı koltuklar hafiflikleri ile öne çıkıyor.



Geçen yılın başında Airbus A321 ve Boeing B787 projeleri olmak üzere 23 adet uçak için koltuk teslimi gerçekleştiren TSI Seats, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'un zorlu denetim ve değerlendirmelerden sonra onaylayıp tedarikçi olarak kullanmaya başladığı firmaların yer aldığı Ocak 2020 Airbus Kataloğu'nda 'Epianka' ve 'Skysofa' model ekonomi sınıfı koltukları ile PFP kategorisinde yer alıyor