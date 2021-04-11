Monitör ve TV’ler dikey çalışmaya hazır

Televizyon ve monitör satışlarında pandemi döneminde büyük artış oldu. Talebe yetişmekte zorlanan markalar kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için büyük aşama kaydetti. 2020'de, monitörün evdeki anlamı önemli ölçüde değişti. Çevrim içi alışveriş yapmak veya sosyal medyada gezinmek için kullanılan ekranlar, iş, okul ve oyun amaçlı da kullanılmaya başlandı. En iyi monitör ve televizyon özelliklerini bir araya getiren Samsung'un ilk 'her şeyi yapabilen' monitörü Smart Monitor, Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX ve Apple AirPlay 2 ile uyumlu ve tüketicilerin bir PC'ye bağlanmalarına gerek kalmadan her yerden çalışabilmelerine imkân sağlıyor. AirPlay 2 ile en sevdiğiniz içerikleri doğrudan iPhone, iPad veya Mac'lerden monitörünüze aktarabilir, kontrol edebilir ve paylaşabilirsiniz. Dinlenmek istediğinizde, Smart TV platformunu açarak sevdiğiniz programların keyfini çıkarabilirsiniz.Odyssey G9 oyun monitörüyle ses getiren Samsung, bu yıl Quantum MiniLED ekran ve üstün oyun özellikleriyle bu deneyimde seviye atlıyor. Quantum MiniLED ekran teknolojisiyle birleştirilen 1000R ekran kavisi, oyun tutkunlarına kaliteli bir deneyim sunuyor. Yeni G9, Samsung'un tüm kavisli ve düz Odyssey oyun monitörleri serisinin bir parçası olarak satışa sunuluyor. Samsung Etkileşimli Ekranlı FLIP 75 inç, evinizin güvenli ortamında öğrenme ve çalışma şeklinize yeni bir soluk getirmek amacıyla, üzerine yazıp çizebileceğiniz ve düzenleme yapabileceğiniz bir dijital beyaz tahta olarak tasarlanmış. FLIP, kullanıcıların sınıfta, ofiste veya evde başarıyı yakalamasına yardımcı olmak için hibrit çalışma ve öğrenmeye yönelik bağlantı özellikleri sunuyor. Optimize edilmiş 4K görüntü kalitesi ve okunması kolay görselleri sayesinde, 20 kişilik bir ekip gerçek zamanlı içerik paylaşımı için kişisel cihazları senkronize ederek eşzamanlı olarak çalışabiliyor. Ayrıca, iş arkadaşlarınız veya öğretmenlerinizin sunumlarını karşınızdaymış gibi görmenizi sağlarken, evinizin güvenli ortamından çalışma olanağı sunuyor. Ürünün 55, 65, 75 ve 85 inç ekran seçenekleri bulunuyor.