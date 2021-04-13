Nükleer Düzenleme Kurumu Rusya'daki Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, NDK heyetinin, ziyaret kapsamında, üretim sürecine dair organizasyon ve kalite planları dahilinde yürütülen imalat çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

NDK Denetim Dairesi Başkanı Yusuf Ceylan başkanlığındaki Türk heyetine, Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Alexey Frolov ve Nükleer Düzenleme Kurumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik'in eşlik ettiği bildirilen açıklamada, denetim kapsamında, Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesi için reaktör basınç kabı ve tesisin ana ekipmanı gibi diğer birçok bileşeninin üretildiği Saint Petersburg'daki İzhorskiye Zavody AŞ tesisinin yanı sıra proje için çeşitli ekipman ve malzemelerin imalatının sürdüğü OMZ Special Steels Ltd, NPO Special Materials Corporation AŞ ve TITAN Technology Pipeline şirketlerinin ziyaret edildiği kaydedildi.

Ziyaret sırasında NDK temsilcilerinin, tesis yöneticileri ve kalite kontrolünden sorumlu bölüm müdürleriyle toplantılar düzenlediğine işaret edilen açıklamada, denetimin son gününde TITAN-2 Şirketler Grubu AŞ Genel Müdürü Grigory Naginsky ve projede yer alan diğer yöneticiler tarafından heyete, Akkuyu NGS'de süren inşaat çalışmaları, proje kapsamında planlanan ekipman montajının programı ve teknolojileri ile yürütülecek ana aşamalar hakkında ayrıntılı bilgi verildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alexey Frolov, NDK'nin Akkuyu NGS projesi kapsamında ana malzeme ve ekipman üretimi süresince yürütülen tüm aşamalarda ilgili yönetmelikler ve verilen lisanslar doğrultusunda denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Frolov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de nükleer santral projelerinin lisanslanması alanında Türk mevzuatının gereksinimlerine göre, Akkuyu NGS projesinde olduğu gibi ekipman ve malzemeleri üreten tüm imalatçılar, mecburi NDK belgelendirme sürecinden geçmektedir. Bu malzeme ve ekipmanların üretimleri sırasında ise NDK denetim faaliyetlerini sürdürerek, imalatların kalite planlarına göre üretilmesi konusunu denetler ve ilgili kalite planlarında belirlediği denetim adımları doğrultusunda düzenli olarak fabrikaları ziyaret eder. Akkuyu NGS projesinin iş sahibi ve sorumlusu Akkuyu Nükleer AŞ, NDK ve ekipman üreticileri arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlayarak, NDK'ye etkili denetim faaliyetleri için gerekli tüm desteği vermektedir."