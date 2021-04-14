Bankacılıkta yeni dönem! 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor

Uzaktan müşteri kabulü bankacılık sektörünün geleceğinde mihenk taşı olacak. Türkiye'de dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılmasının önü geçen yıl Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle açıldı. Bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmelerle düzenlenmesinin önü açıldı.