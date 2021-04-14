Rus turistin Türkiye isyanı! Karara karşı imza kampanyası başlattılar...





TÜRKİYE'NİN ERTELEYECEK ATERNATİFİ YOK

Rus basınında da geniş yankı bulan kararla, Türkiye'nin alternatifi ülke bulunmasının zor olduğu, binlerce Rus turistin mağdur edildiği vurgulandı. Kommersant gazetesi, Rusya hükümetinin "Tatilinizi ya erteleyin ya da başka destinasyonlara yönelin" çağrısının gerçekçi olmadığını vurgulayarak, "Bunu yapmak o kadar kolay olmayacak. Türkiye alternatifi ekonomik turu bulabileceğiniz neredeyse hiçbir açık yol yok: BAE, Maldivler ve Küba'ya geziler çok daha pahalı" diye yazdı. Konuyu manşetine taşıyan Komsomolskaya Pravda gazetesi, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin yerini hiçbir yer tutamaz. Zaten ülkelerin çoğu hâlâ Ruslara kapalı. Belki Birleşik Arap Emirlikleri var, orası hem pahalı hem de artık çok sıcak. Maldivler, Seyşeller, Küba açık ama kitlesel turizm için uygun değil. Çocuklu aileler söz konusu olduğunda uygun değil. Karadeniz'deki Rus tatil beldeleri mi? Orası mayısta hem soğuk, hem de iyi otellerde neredeyse hiç yer yok. Yani Türkiye kapanınca, Rusların gideceği yer yok."







OTELLER AÇILIŞI TÜRKİYE'NİN ERTELEYECEK

Karar Türk turizm sektöründe de şok etkisi yarattı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "Sektör Rusya ve Ukrayna'dan gelecek turistle sezonu açmaya hazırlanıyordu. Ancak alınan kararla birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Kapılarını henüz açmamış olan otellerin bayramdan sonra açılacağını düşünüyoruz" dedi. Rusya'da Türk tur operatörlerinin çok etkin olduğuna dikkat çeken Çorabatır, uçuşların başlamasıyla hızla hareketliliğin başlayacağına dikkat çekti. Türk otellerin tüm tedbirleri aldığını anlatan Çorabatır, "Rusya'dan heyet bekleniyor. Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.