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Haberler Ekonomi Haberleri Şu an Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para piyasasının yeni gözdesi Dogecoin!
Giriş Tarihi: 16.4.2021 00:03

Şu an ne kadar, kaç TL? Kripto para piyasasının yeni gözdesi Dogecoin!

Şu an Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para piyasasının yeni gözdesi Dogecoin!

Kripto para piyasası son dönemde yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ederken değeri 17 milyar doları aşan Dagecoin de piyasaların yakından takipçileri tarafından dikkat çekti. Yüzde 80’in üzerinde değer kazanan bu para birimi ile ilgili olarak “16 Nisan Bugün ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Dogecoin piyasa değeri en yüksek 10. kripto para birimi haline gelirken konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı. İşte canlı ve güncel rakamlar…

Son günlerde popülaritesi artan kripto para birimi Dogecoin ne kadar, kaç TL sorularıyla binlerce yatırımcının gündemindeki yerini alıyor. Riskli bir yatırım aracı olarak görünse de son dönemde kripto para birimlerine olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Fiyatlarda sıklıkla ani düşüş ve inişler gözlemlenirken bu kapsamda değeri 17 milyar doları aşan bu para birimiyle ilgili "16 Nisan Bugün Dogecoin ne kadar, kaç TL?" şeklinde araştırmalar da hız kazandı. İşte Dogecoin değerine dair son dakika gelişmeleri…

Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır.

Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan

DOGECOİN NE KADAR?

Binance borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,094 dolara ulaşan Dogecoin TL cinsinden 0,76 Türk Lirası olarak hesaplanıyor. Dogecoin yükselişini sürdürmeye devam ederken an itibariyle 0.1810949 dolardan işlem görüyor. 1 Doge fiyatı 1,45 TL'den işlem görüyor

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Şu an Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para piyasasının yeni gözdesi Dogecoin!
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