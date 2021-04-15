Şu an Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para piyasasının yeni gözdesi Dogecoin!

Son günlerde popülaritesi artan kripto para birimi Dogecoin ne kadar, kaç TL sorularıyla binlerce yatırımcının gündemindeki yerini alıyor. Riskli bir yatırım aracı olarak görünse de son dönemde kripto para birimlerine olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Fiyatlarda sıklıkla ani düşüş ve inişler gözlemlenirken bu kapsamda değeri 17 milyar doları aşan bu para birimiyle ilgili "16 Nisan Bugün Dogecoin ne kadar, kaç TL?" şeklinde araştırmalar da hız kazandı. İşte Dogecoin değerine dair son dakika gelişmeleri…
DOGECOIN NEDİR?
Dogecoin anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır.
DOGECOİN NE KADAR?
Binance borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,094 dolara ulaşan Dogecoin TL cinsinden 0,76 Türk Lirası olarak hesaplanıyor. Dogecoin yükselişini sürdürmeye devam ederken an itibariyle 0.1810949 dolardan işlem görüyor. 1 Doge fiyatı 1,45 TL'den işlem görüyor