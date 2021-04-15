2021 Vakıfbank çalışma saatleri: Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde açık mı?

Bankaların otomobil, konut ve ihtiyaç kredilerinde yaptığı indirimler vatandaşlarımızı bankalarla görüşme yapmaya yöneltiyor. Vakıfbank şubelerinde işlem yapmak isteyenler 2021 Vakıfbank çalışma saatleri ile ilgili olarak Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu ve tatil günlerinde açık mı? sorularının cevaplarını öğrenmek istiyor.
Vakıfbank çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;
Vakıfbank tarafından müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:
Bilgilendirme: Değerli müşterilerimiz, tüm Şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 9.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemleriniz için dijital kanallarımız ile 7/24 hizmetinizdeyiz. Sağlıklı günler
Vakıfbank'ın tüm şubelerinde saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası verilmektedir.
Vakıfbank'ın tüm şubeleri akşam saat 16.30'a kadar hizmet vermektedir. Bu saat itibariyle banka personelinin mesaisi son bulmaktadır.
Vakıfbank tüm şubeleri hafta sonu (Cumartesi – Pazar) çalışmamaktadır.
Vakıfbank'ın ülke geneli şubeleri resmi ve dini bayramlarda kapalıdır.