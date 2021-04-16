Kripto paraların ödemelerde kullanılması yasaklandı mı? Kripto para, Bitcoin yasaklandı mı?

'ÖDEME HİZMETLERİNDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILACAĞI İŞ MODELLERİ GELİŞTİRİLEMEZ'

Yönetmelikte ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

"Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez."

KRİPTO VARLIK YÖNETMELİKTE TANIMLANDI

Yönetmelikte kripto varlık ise şu şekilde tanımlandı:

"Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder"