Aydem halka arz talep toplama süreci başladı! Aydem Enerji ne zaman halka arz olacak? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Son dönemde SPK'ya birçok şirket halka arz amacıyla başvuruda bulunmaya devam ediyor. Bu noktada dikkat çeken şirketlerden biri ise Aydem Enerji olurken şirketin talep toplama tarihi 19-22 Nisan 2021 olarak duyurulmuştu. Hal böyleyken "Aydem Enerji ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı ve kodu nedir?" gibi birçok soru gün içerisinde yanıt aramaya başladı. Bugün başlayan talep toplama süreci ile beraber büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Aydem halka arz hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…