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Giriş Tarihi: 20.4.2021

’de talep toplama başladı

Biotrend Enerji’de talep toplama başladı
DOĞANLAR Yatırım Holding'in enerji iştiraki Biotrend Enerji'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylandı. Biotrend halka arzında fiyat aralığı 16.50 TL-18.00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü 688-750 milyon TL büyüklüğünde olacak. Halka arz oranı ise yüzde 27.8 olacak. 19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak işlemde halka arz büyüklüğünün yüzde 45'ine karşılık gelen fon ile günlük alım emri taahhüdü gerçekleştirilecek.
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Biotrend Enerji’de talep toplama başladı
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