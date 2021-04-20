Biotrend Enerji’de talep toplama başladı

DOĞANLAR Yatırım Holding'in enerji iştiraki Biotrend Enerji'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylandı. Biotrend halka arzında fiyat aralığı 16.50 TL-18.00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü 688-750 milyon TL büyüklüğünde olacak. Halka arz oranı ise yüzde 27.8 olacak. 19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak işlemde halka arz büyüklüğünün yüzde 45'ine karşılık gelen fon ile günlük alım emri taahhüdü gerçekleştirilecek.