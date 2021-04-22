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Haberler Ekonomi Haberleri Çan2 halka arz talep toplama süreci başladı! Cante Çan2 ne zaman borsada işlem görecek, halka arz olacak? İşte hisse kodu ve fiyatı!
Giriş Tarihi: 22.4.2021 07:35 Son Güncelleme: 22.4.2021 07:44

Çan2 halka arz talep toplama süreci başladı! Cante Çan2 ne zaman borsada işlem görecek, halka arz olacak? İşte hisse kodu ve fiyatı!

Çan2 halka arz talep toplama süreci başladı! Cante Çan2 ne zaman borsada işlem görecek, halka arz olacak? İşte hisse kodu ve fiyatı!

Cante Çan 2 halka arz talep toplama süreci bugün başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı onaylanan şirket yaptığı açıklamada 3,90 TL hisse fiyatı ile yatırımcılarına avantajlar sunacağını duyurmuştu. Bu noktada “Cante Çan2 ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?” soruları binlerce kişi tarafından sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. İşte halka arz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili tüm detaylar…

Cante Çan 2 halka arz edileceği açıklamasının ardından binlerce kişinin de gündemine geldi. Odaş Enerji bünyesinde bulunan 340 MW kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı şirket bugün ve yarın olmak üzere toplamda iki günde talep toplama sürecini tamamlayacak. "Cante Çan2 ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan Cante Çan2 Termik Santrali halka arz hisse pay fiyatını 3,90 TL olarak duyurdu.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018'de tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.

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Çan2 halka arz talep toplama süreci başladı! Cante Çan2 ne zaman borsada işlem görecek, halka arz olacak? İşte hisse kodu ve fiyatı!
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