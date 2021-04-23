Türkiye yeni bir Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya... Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu olarak kayıtlara geçecek olay kripto para borsası Thodex'te yaşandı. Geçen yıl ünlü mankenlerle reklam filmi çeken Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, sosyal medya hesaplarını kapatarak, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı ortaya çıktı. Şirketin internet sitesi de İstanbul Nida Kule'deki ofisi de kapı duvar. Özer'in yatırımcıların 2 milyar dolar kripto parasıyla sırra kadem bastığı iddia edildi. Yaklaşık 400 bin kişinin yatırım yaptığı borsayla ilgili birçok kişi suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan soruşturma başlattığını duyurdu. Şirketin çalışanlarının ifadeleri alınıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da şirketin banka hesaplarını dondurdu.Thodex, Koineks Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kuruldu.Kripto para borsası, yatırımcıları çekmek için geçmişte dolandırıcıların kullandığı yöntemleri kullandı. Aralık 2020'de ünlü mankenlerle reklam kampanyası başlattı. Hatta şubatta kendi platformuna üye toplamak için bir kişiye Porsche Panamera GTS hediye ettiği bir çekiliş yaptı. Şirket geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını öne sürerek, yatırımcı sayısını artırmaya çalıştı.Aslında şubattan bu yana şirketle ilgili 'şikayet.var' adlı bazı sitelerde çeşitli iddialar gündeme geldi. Kripto borsasında işlem yapanlar, varlık alımları için para gönderildiğinde işlem yapıldığını ancak kripto varlıkları satmak istediklerinde kendilerinin günlerce bekletildiğini, paralarını alamadıklarını iddia etmeye başladı. Son bir haftadır da bazı yatırımcılar, banka hesaplarında para çekme hususunda aksaklık yaşandığını belirterek, şirketin Nida Kule'deki ofisine dahi gitti. Ancak hiçbir yetkiliye ulaşılamadı.Yaşanan sürecin masum olmadığı 19 Nisan Pazartesi günü ortaya çıktı. Thodex'in internet sitesinden 19 Nisan'da "Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz... Anlayışınız için teşekkür ederiz" duyurusu yapıldı. Borsa uzun süre açılmadı. 21 Nisan'da ise yatırımcı ile ortaklık yapılacağı, sürecin 4-5 gün süreceği iddia edildi. Ancak bunların hepsinin organize kaçışın bahaneleri olduğu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkışıyla ortaya çıktı.Ticaret sicil kayıtları ise aslında birçok şeyi özetliyor. 2017'de 4 bin TL sermayeyle şirketi kuran Özer, adres olarak Darıca'da bir apartman dairesini gösterdi. Koineks Teknoloji daha sonra Şişli'de faaliyet gösteriyor. 2019 yılında Kadıköy'de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Aynı yıl, Nida Kule'ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor. Thodex'te özellikle 18-36 yaş arasında X ve Y kuşağı yatırımcılar olduğu belirtiliyor.Dün sabah saatlerinde mağdurların suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirkette inceleme yaptı.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da birkaç gün önce Thodex borsasına ait banka hesaplarını dondurdu. Ancak Fatih Özer'in borsadaki hesapları birkaç saniye içinde dijital cüzdanına geçirmiş olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de bu konuda herhangi bir denetim mekanizması bulunmuyor.Thodex mağdurları da hem şirketin merkez ofisinin bulunduğu Kadıköy'deki plazanın önüne geliyor hem de savcılıklara koşuyor. Mağdurlardan 38 milyon TL kaybettiğini söyleyen de, 400 bin TL zararda olduğunu belirten de var. Thodex'te 165 bin lirasını kaybettiğini belirten Haluk Metin, "Toy bir çocuğun kurbanı olduk. Kimin olduğunu bilmeden para yatırdık. Çocuğu görmeden biz bu işe girdik. Elimizdekiyle yetinmeyi bilmiyoruz. Kazandık, daha fazla kazanmak istedik. Bu Faruk bizi mağdur etti. Bütün milletin anasını ağlattı" diye konuştu.Metin, "Ben 45 bin lira yatırmıştım, satın aldığım kripto paraların değeri geçen hafta 165 bin lirayı görmüştü. Hatta son olarak cuma günü 2 bin lira daha yatırmıştım. Arasında berberimin parası da vardı, o da gitti. Üzgünüz ama üzgün olmak yetmiyor, Allah ona onu yedirmeyecek" ifadelerini kullandı.Eski bir borsa mağduru olduğunu belirten Metin, "Bazı şeyleri anladım ama ben de insanım. İnsanın nefsi var. Param tavan yapınca çıkmadık. Ben zaman zaman hesabımdaki paraları kayıt altına aldım. Burada bütün belgeleri var. Bir anda hepsi gitti. İkinci tosuncuk da bu oldu. Aslında her şey iyi gidiyordu. Toy çocuk bize ders verdi. Hepimize geçmiş olsun. Yeni bir çiftlik bankımız oldu" dedi.Uluslararası Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Alimoğlu, şu anda Türkiye'de yurtdışı lisanslı bir coin şirketi kurmak istendiğinde, neredeyse hukuki hiçbir yükümlülüğün olmadığını belirterek, "Şirketi kurup Türkiye'de faaliyet gösterebilirsiniz. En azından kripto para şirketlerine yatırım şirketi olma zorunluluğu getirilerek SPK mevzuatına tabi tutmak gerekir" dedi.Thodex geçen ay reklam kampanyası için Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isimle çalıştı. Ünlüler, geçen yıl aralık ayında Thodex'in tanıtımı için kırmızı elbiselerle poz verdi. Ünlü isimlerle çalışılması, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway gibi yıldızların rol aldığı soygun filmi Ocean's 8'i akıllara getirdi. O filmde de dolandırıcılar vurgun için ünlü isimleri kullanmıştı.Sosyal medyada bir kullanıcının 17 Nisan'da Thodex'le ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Thodex üzerinden dijital para Dogecoin'in piyasa fiyatının yüzde 30 altına satıldığına dikkat çeken 'Gedrik Gerard' isimli Twitter kullanıcısı, borsadaki anormal hareketliliği de gösteren bir grafik paylaşarak bunun bir kaçış stratejisine benzediğine de vurgu yaparak, ''Türk borsası Thodex'i inceliyor musunuz? Doge'yi yüzde 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda coinleri alıkoyuyorlar. Bu bir kaçış stratejisine benzemiyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Doge ticareti yaptılar'' diye yazdı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile çekilmiş fotoğrafına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımadığını bildiren Çavuşoğlu, "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı. ANKARA2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürülen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken, İstanbul Havalimanı'ndaki fotoğrafı da ortaya çıktı. Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlenmişti.Instagram ve Twitter hesaplarını kapatarak kayıplara karışan Fatih Özer'in önce ABD'ye kaçtığı, sonra Tayland'a gittiği öne sürülmüştü. Ancak yetkililer Tiran'a gittiğini tespit etti.Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yapan Faruk Fatih Özer, 2017'de Thodex'i kurdu. Koineks'in mevcut kullanıcılarını da Thodex'e taşıdı. Şirket Türkiye, Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. E-ticaret sektöründe de aktif olan Özer, 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurdu.Bu gelişmeler yaşanırken Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer bir açıklama yayımladı. Hakkındaki iddiaların mesnetsiz olduğunu öne süren Özer, "700 bine yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken yabancı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur."Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından Avukat Üsame Ceran, yaklaşık 1 haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda yaşanan aksaklıkla başlayan sürecin Thodex'in son 36 saattir tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiğini ifade etti. Siteye 36 saattir erişim yapılamadığını da dilekçesinde belirten Ceran, Thodex'te yaklaşık 390 bin kişinin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğini aktardı.Avukat Mertcan Bayraktar, sitenin 391 bin aktif kullanıcısının olduğunu, bir günde 100'den fazla şikâyetçinin kendisine ulaştığını, aralarında Thodex'te 1.5 milyon TL'lik kripto parası kalan kişiler olduğunu söyledi.Avukat Ömür Kömüç "Kripto para yatırımcıları, borsalara TL veya dolar cinsinden para göndererek kripto varlık satın alabilirler. Satın alınan kripto varlıklar, borsadaki hesaplarda tutulabilir veya borsa dışındaki özel elektronik cüzdanlara aktarılabilir. Yatırımcılar kripto varlıklarını, kripto varlık satın almak için borsaya gönderdikleri ve kripto varlıklarının satışından elde ettikleri TL ve dolar cinsinden paralarını borsalarda bekletilebilir" dedi.Avukat Oğuz Evren Kılıç, "Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kripto para borsasıydı. Faruk Fatih Özer tahmini olarak 2 ile 10 milyar dolar arasında parayı alıp yurt dışına kaçmış olabilir. Miktarı tahmin etmek çok net değil, soruşturma neticesinde rakamlar netleşecektir. Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" açıklamasını yaptı.