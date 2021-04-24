Faruk Özer’in babası konuştu: ‘Sorunlarım var, dua edin’ dedi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Oğlunu geçen hafta sonu iftarda gördüğünü belirten Zülküf Özer, "Benim bir şeyden haberim yok. Biz de haberlerden duyduk. Ben ne kendisi ile konuştum ne de duydum. Beni aramıyor. Ben bu işi yaptığına hiç ihtimal vermiyorum, inanamıyorum. Genelde bizimle yaşıyordu, yaşlı babaannesi olduğu için çok gelip gitmiyordu. Pandemi yüzünden ona zarar vermek istemiyordu" dedi."Geçtiğimiz hafta sonu bize iftar yemeğine gelmişti" diyen baba Zülküf Özer, "O gün hiçbir şey söylemedi. Evden de hiçbir şey almadı. Bize gideceğinden falan bahsetmemişti. Sadece 'Bir ortaklık işim var, onunla uğraşıyorum. Bazı sorunlarım oldu, bana bol bol dua edin. Bunu da atlatacağım' dedi" diye konuştu.