Bahçeşehir-Halkalı ring tren hattında sona gelindi!

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı çalışmasının sonuna gelindiğini duyurdu. Kartoğlu, ring hattı için "Uzun zamandır yolunu gözlediğimiz Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı çalışmasında sona geldik. Marmaray'a ulaşımımızı kolaylaştıracak proje kapsamında Bahçeşehir'e tren istasyonu yapıyoruz" dedi.



"GÜZERGÂH ALANINA AYRICA 350 ARAÇ KAPASİTELİ DEV BİR OTOPARK YAPIYORUZ"



Kartoğlu proje hakkında ayrıntıları da sosyal medyadan açıkladı. Kartoğlu, 2020 yılında yapımı Başakşehir Belediyesi tarafından üstlenilen Bahçeşehir tren istasyonu ve otopark inşaatının sonuna gelindiğini ifade ederek proje hakkında şunları söyledi: "Devlet Demir Yollarımızla yaptığımız görüşmeler sonunca asrın projesi Marmaray'ın Halkalı İstasyonu'ndan Bahçeşehir'e link tren seferi yapılması kabul edildi. Marmaray'a ulaşımda yeni bir dönem başlatacağız. Güzergâh alanına ayrıca 350 araç kapasiteli dev bir otopark yapıyoruz" ifadelerini kullandı.





"ULAŞIMI AĞLAMAK İÇİN KÖPRÜ DE YAPIYORUZ"



Kartoğlu ayrıca, "Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'ndan alana ulaşımı sağlamak için köprü çalışmamıza da başlıyoruz. Yakın zamanda ring seferlerine başlayacak olan tren hattımız Halkalı hızlı trenle buluşarak ister Avrupa yakası, ister Anadolu yakasındaki ilçelere, isterseniz de Türkiye'nin birçok iline hızlı trenle gidebilme imkânı sağlayacak. Başakşehirimizin tüm mahalleleri raylı sisteme ulaşsın diye elimizden gelen bütün imkânları seferber ediyoruz" ifadelerine yer verdi.