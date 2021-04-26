Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Çan2 halka arz sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 26.4.2021 09:57

Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler halka arz sonuçlarında!

Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Çan2 halka arz sonuçlarında!

Nisan’ın 22’sinde sona eren talep toplama sürecinin ardından gözler Cante Çan 2 halka arz sonuçlarına çevrildi. 1 TL nominal değerli payların 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu süreçte büyük ilgi gören bu şirketle ilgili olarak binlerce yatırımcı “Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?” soruları da yanıt aramaya başladı. Öte yandan tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. halka arz sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üreten enerji sektörünün öncü firması ile ilgili olarak büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı "Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Çan2 halka arz sonuçları için bu kapsamda binlerce kişi geri sayım yapıyor. Sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018'de tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor.

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor! Çan2 Termik santrali hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Çan2 halka arz sonuçlarında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA