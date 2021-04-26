Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Çan2 halka arz sonuçlarında!

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üreten enerji sektörünün öncü firması ile ilgili olarak büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı "Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Çan2 halka arz sonuçları için bu kapsamda binlerce kişi geri sayım yapıyor. Sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.
Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018'de tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor.
Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor.
Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor.
Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.