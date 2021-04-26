Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Çan2 halka arz sonuçlarında!

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üreten enerji sektörünün öncü firması ile ilgili olarak büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı "Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Çan2 halka arz sonuçları için bu kapsamda binlerce kişi geri sayım yapıyor. Sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.