Türkiye'nin ilk pilotu ve bir numaralı uçuş brovesine sahip Fesa Evrensev'in ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 26 Nisan'da kutlanan "Dünya Pilotlar Günü" bu yıl salgın nedeniyle çevrimici düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Bünyesinde 5 bin 432 pilotun görev yaptığı Türk Hava Yolları (THY) bu özel gün nedeniyle pilotlarınin uçuş görüntülerinden oluşan bir video yayınladı

BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIYORLAR

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayan THY Basın Müşavir Yahya Üstün "Pencereleri daima gökyüzüne açılıyor ve adresleri her uçuşta bizim için değişiyor. Onlar, her gün yüzbinlerce misafirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna güvenle ulaştırıyor. Bayrağımızı dalgalandıran pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun"dedi

THY'den Dünya Pilotlar Günü’ne özel video | Video

TAHLİYE UÇUŞLARININ KAHRAMANLARI



Salgın sürecinde 59 ülkeden yapılan 195 tahliye uçuşunda Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüşlerinde önemli bir görev üstlenen pilotlar bu süreçte tedarik zincirinin aksamaması için yolcu uçakları ile de yapılan kargo ve aşıların taşımaları sırasında da önemli görevler üstlendiler

TÜRKİYE SEMALARINDAKİ İLK UÇUŞUN ANISINA

Bir numaralı pilot lisansına sahip Feza Evrensev'in Türkiye semalarındaki ilk uçuşu yaptığı gün anısına her 26 Nisan'da

kutlanan Pilotlar Günü 2013 yılı Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu (IFALPA) Olağan Kongresinde, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA)'nin yaptığı teklifin ardından 2014 yılından bu yana ise Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanıyor.