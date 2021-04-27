Gözler Aydem halka arz sonuçlarında! Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Aydem halka arz sonuçları için bekleyiş sürüyor. 19-21 Nisan 2021 tarihleri aralığında talep toplama sürecini tamamlayan şirketten pay sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş "Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Şirket yaptığı açıklamada toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edileceği duyurulmuştu. Öte yandan Aydem halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sonuçların bu hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılması beklentiler arasında yerini alıyor.