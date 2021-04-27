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Haberler Ekonomi Haberleri Manda Malak ve Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri başladı!
Giriş Tarihi: 27.4.2021 13:57

Manda Malak ve Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? başladı!

Manda Malak ve Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri başladı!

için gözler tarafından gelecek olan açıklamaya çevrilirken Bakan Pakdemirli tarafından gelen son açıklamada "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun." İfadeleri kullanılmıştı. Ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaş "Manda Malak ve Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Buzağı desteği ödemeleri buna göre; geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara sağlanmakta olan buzağı desteği ödemeleri son günlerde vatandaşların araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "Manda, Malak ve Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2020 Buzağı destek paralarının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilir.

Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2020 2. Dönem buzağı desteği yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün saat 17.00 itibarıyla besicilerimizin hesabına yatırıyoruz." dedi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2020 2. Dönem buzağı desteği yattı mı?

Buzağı desteği kapsamında, (2020 yılı 1. dönem) 676 bin yetiştiriciye 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 lira, manda desteği kapsamında (2020 yılı) 10 bin 449 yetiştiriciye 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 lira ve malak desteği çerçevesinde (2020 yılı 1. dönem) 8 bin 253 yetiştiriciye 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 lira destek ödemesi yapılacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün saat 17.00 itibarıyla besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."

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Manda Malak ve Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri başladı!
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