Ziraat GYO 3 yılın en büyük arzını yapacak

İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin en büyük paydaşı olan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO), son yılların en büyük halka arzını gerçekleştiriyor. Ziraat GYO'dan yapılan açıklamaya göre, talep toplama tarihlerini 28-29-30 Nisan olarak belirleyen Ziraat GYO, hisselerinin yüzde 25'ini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde halka arz ediyor. Pay başına 1.60 TL ile sermaye artışı yoluyla yapılacak 1.17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan sonra Ziraat GYO, ulaşacağı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşecek. Şirket yaklaşık 1.9 milyar lira ile 3 yılın en büyük halka arzını gerçekleştirecek.Şirket, Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO payı alıp, borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Ziraat Bankası'na 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı da veriyor. Ziraat GYO, güçlü ortaklık ve sermaye yapısı, yurt dışı faaliyetleri, çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek kira gelirleri, başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve devam eden katma değeri yüksek projeleri ile sektörde önemli bir yere sahip bulunuyor.Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, istikrarlı büyümesini sürdüren şirketin 2020'de başarılı bir performans sergileyerek aktif büyüklüğünü 5.4 milyar TL'ye çıkardığını, net dönem kârının 378 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti. Şirket özkaynaklarının 5 milyar TL'yi aştığını ve salgın döneminde de şirketin büyümeye devam ettiğini kaydeden Özdilek, kuruluşunun 5. yılına girdiklerini vurguladı. Özdilek, yüzde 19 oranla en büyük paydaşı oldukları İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yer alan 40 ve 46 katlı Ziraat Kuleleri kaba inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını aktardı.GEÇEN hafta halka arzları için talep toplanan Aydem Yenilebilir Enerji ile Çan 2 Termik'in hisselerine yatırımcılar talep yağdırdı. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında 5 kat talep toplandı ve 1.3 milyar Türk Lirası işlem büyüklüğüyle son 3 yılın en büyük halka arzı gerçekleştirildi. Bireysel yatırımcının 10 kat talep ile yoğun ilgi gösterdiği talep toplama süreci sonucunda halka arz fiyatı 9.90 TL olarak belirlendi. Çan 2 Termik'in halka arz büyüklüğü 290 milyon lira olurken, bireysel yatırımcılardan 3.44, kurumsal yatırımcılardan 3.83 kat talep geldi.ÖZDILEK, şirketin portföyünde Türkiye, Almanya ve Bosna- Hersek olmak üzere 3 ülkede, 11 farklı şehirde, toplam değeri 4.7 milyar TL'ye ulaşan, yüzde 91 doluluk oranına sahip 32 kira getirili gayrimenkulü, 15 projesi ve önemli lokasyonlarda 3 arsası bulunduğunu, kiralık gayrimenkullerden 2020 yılında 63.4 milyon TL kira geliri elde ettiklerini bildirdi.