THY'nin Vancouver seferleri başladı

Türk Hava Yolları (THY) Kanada'da Toronto ve Montreal'in ardından üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferlerine başladı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan TK75 sefer sayılı THY uçağı Vancouver Uluslararası Havalimanı'na inişte su takı ile karşılandı.

Şirketin filosundaki Boeing787-9 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk seferde 167 yolcu yer alırken TK76 sefer sayısıyla gerçekleştirile dönüş seferinde ise 150 yolcu yer aldı. THY'nin Vancouver seferleri pazar, salı ve perşembe olmak üzere haftada üç gün düzenlenecek.