Kudüs’e yardım seferberliği

İsrail'in Filistinliler'e yönelik kadın çocuk demeden uyguladığı katliama iş dünyasından büyük tepki yağıyor. İsrail'in dünyanın gözünün önünde büyük bir katliama imza attığını söyleyen iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kudüs'e yardım etmek için kolları sıvadı. Yardım seferberliğinin bayraktarlığını ise Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) yapıyor. İsrail'in haksız ve hukuksuz katliamını en yüksek sesle kınadıklarını söyleyen Başkan Orhan Aydın SABAH'a yaptığı açıklamada, "Biz iş insanları olarak bu sürece kayıtsız kalamayız. Çünkü bu bütün ümmetin meselesi. Yüreğimiz yanıyor. Dün itibarıyla Türkiye genelinde yardım çağrısı başlattık" dedi.İl başkanları ile yaptıkları toplantıda yaşanan sürece katkı sunmanın önemi konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Aydın, "Derhal yardım etmek için kolları sıvadık. İl başkanlıklarımız nakdi yardımları toplayacak. Bu yardımları Kızılay kanalıyla orada dünyanın gözünün önünde İsrail zulmüne maruz kalan Filistinliler'e ulaştıracağız. Yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışacağız" dedi. İsrail'in alçaklıkta sınır tanımadığını söyleyen Aydın, şunları kaydetti: "Gördüklerimiz karşısında yüreğimiz yanıyor. Bugün birlik için hepimiz üzerine düşeni yapmak zorundayız."ASKON, Filistinlilere nakdi yardımın yanı sıra İsrail'e yönelik ekonomik boykot başlatmak için de harekete geçmiş durumda. İki ülke ticaretini incelemeye aldıklarını söyleyen Orhan Aydın, "İsrail'den hangi ürünleri ithal ettiğimizi inceliyoruz. Ülke olarak İsrail mallarını boykot etmemiz lazım. Hadlerini bildirmek istiyoruz. Çünkü bizim mescidimize saldırıyorlar. En kısa sürede boykot edeceğimiz ürün listesini yayınlayacağız" diye konuştu.Filistin'de yaşanan büyük trajediye tepki gösteren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yetkilileri, şu bilgileri verdi: "Biz her yıl Ramazan ayında Filistin'de binlerce aileye yardımda bulunuyoruz. Bu yıl da aynı şekilde yardımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle mülteci kamplarındaki binlerce aileye yardım yapıyoruz. Oraya parasal yardım yapıyoruz. Halka dağıtılan gıda maddelerini de yerel esnaftan alıyoruz. Filistinliler'in bugün her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaçları var."TOBB ülkede ablukadan dolayı yaşanan sıkıntıları aşmak için Filistin'de kurmayı planladığı organize sanayi bölgesi yatırımı için hummalı bir çalışma yürütüyor. TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. Söz konusu yatırımı hayata geçirip orada Filistinlileri istihdam etmek istiyoruz. Hedefimiz minimum 5 bin kişiye istihdam imkânı sağlamak" diye konuştu. Öte yandan TOBB'un Avrupa Birliği'ndeki iş örgütleri ile temasa geçerek AB'nin İsrail'i kınaması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.