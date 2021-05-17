Esnafa hibe desteği müjdesini Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıkladı. Açıklamalara göre; iki grup halinde belirlenen işletmelere 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere hibe ödemesi yapılacak. Hal böyle olunca; "Esnafa 5000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; esnafa 5000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte esnafa 5 Bin TL hibe desteği müjdesi!
ESNAFA İKİ GRUP HALİNDE DESTEK OLUNACAK
Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.
5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.
3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.
ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.
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