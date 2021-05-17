Esnafa hibe desteği müjdesini Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıkladı. Açıklamalara göre; iki grup halinde belirlenen işletmelere 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere hibe ödemesi yapılacak. Hal böyle olunca; "Esnafa 5000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; esnafa 5000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte esnafa 5 Bin TL hibe desteği müjdesi!