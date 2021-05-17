İşverene 6 aylık prim desteği nefes aldırdı

Hükümet, 3 milyona yakın istihdam yaratan yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere iş yerlerine kapanma, sınırlı çalışmada sigorta prim teşvikini devreye aldı. Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere, sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında bin 341 lira destek veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanları prim teşvikine ilişkin soruları yanıtladı. Prim teşvikine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan primlerinin tamamını devlet karşılıyor. Nisandaki düzenlemeyle prim desteği verilen sektörlerin kapsamı genişletildi.Yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerine sigorta prim desteği veriliyor.Sosyal Güvenlik Kurumu, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde martta sigortalı çalışan, nisan, mayıs aylarında da ücretsiz izne çıkarılmayıp çalışmaya devam edenlerin sigorta primlerini karşılıyor.Nisan, mayıs ayında prime esas kazancın alt sınırı 3 bin 577 lira üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hisse primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor. Buna göre 30 gün çalışan bir sigortalı için azami destek tutarı bin 341 lirayı buluyor.İş yeri kısa çalışma ödeneğinden bir ayda 15 gün yararlanıp normal çalışma süresine döndüyse 15 günlük işveren-işçi primini devlet yatırıyor. İşverenler, kısa çalışma ödeneğinin yerine normalleşme desteğini alabiliyor.SGK'ya prim, idari para, gecikme cezası olan, borçlarını tecil ettiren ve taksitlendiren, yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece uygulamadan yararlandırılacak.