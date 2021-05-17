SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik eşikte! 17 Mayıs bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

17 BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ve Kapalıçarşı çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mayıs ayının ortalarında alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.