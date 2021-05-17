SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik eşikte! 17 Mayıs bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların ilk işlem gününde yakından izleniyor. Gram altın fiyatı bugün düşüş gösterek 496 TL'ye geriledi. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.
Serbest piyasa ve Kapalıçarşı çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mayıs ayının ortalarında alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.