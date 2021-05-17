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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik eşikte! 17 Mayıs bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.5.2021 15:42

SON DAKİKA | kritik eşikte! 17 Mayıs bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik eşikte! 17 Mayıs bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Serbest piyasaların ilk işlem gününde canlı son dakika hareketliliği yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalanma yaşayan fiyatı bugün 496 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir ivme içerisinde bulunuyor. Bu yönde, çeyrek altın, , 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 17 Mayıs 2021 güncel ve

Altın fiyatlarında gelişmeleri... Güncel ve canlı , serbest piyasaların ilk işlem gününde yakından izleniyor. fiyatı bugün düşüş gösterek 496 TL'ye geriledi. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

17 BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ve Kapalıçarşı , , , , ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Canlı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mayıs ayının ortalarında alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

ATA ALTIN

  • Alış: 3.246,00
  • Satış: 3.327,00

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CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.271,00
  • Satış: 3.320,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 496,96
  • Satış: 497,05

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 795,00
  • Satış: 814,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.581,00
  • Satış: 1.631,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 3.162,57
  • Satış: 3.226,83

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 446,36
  • Satış: 477,63

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik eşikte! 17 Mayıs bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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