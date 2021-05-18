Akaryakıtta tavan fiyat sona eriyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararıyla akaryakıt sektöründe 2 aydır sürdürülen tavan fiyat uygulaması bu gece sona erecek. EPDK'nın akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek. Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu. Güncel tavan fiyat tablosuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7.07 lira, motorinin litre fiyatı 6.43 lira olmuştu. Ankara'da benzinin litresi 7.15 lira, motorinin litresi 6.51 lira olarak belirlenirken, İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7.16 lira olmuştu.Kararı SABAH'a değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin gizli zam hareketleri ve kâr oyunları karşısında aldığımız 2 aylık tavan fiyat uygulaması kararımız hedefine ulaştı. Bu süreçte rekabetin gelişeceğini 17 ila 20 kuruşluk indirimler göreceğimizi söylemiştik. Bu rakam bazı illerimizde 35 ila 40 kuruşlara kadar vardı" dedi. Yılmaz şunları söyledi: "Tavan fiyat uygulamasının sona ermesi ile bütün sektör oyuncularından gerekli mesajı almış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini bekliyoruz. Hassasiyetimiz belli... Rekabetin arttığı, hizmet kalitesinin yükseldiği, maliyetlerdeki düşüşlerin tüketicilere yansıdığı bir piyasa istiyoruz. Eski hataların tekrarlanmaması için fiyatları titizlikle izlemeyi sürdüreceğiz."Serbest piyasa kurallarının işlediği rekabetçi bir piyasa istediklerinin altını çizen Yılmaz, "Sistemin suistimal edilmesine izin vermeyiz. Tavan fiyat uygulaması sektör için bir ceza değildir. Kanunda yer alan ve piyasa için bir emniyet sübabıdır. Eşel mobil sistemi devletin fedakârlığıdır ve buna akaryakıt sektörü istismar edici bir yaklaşımla karşılık vermemelidir. Sektör oyuncularından fedakârlık değil, piyasanın kurallarına göre hareket etmelerini, sistemin işleyişini sabote edecek hareketlerden kaçınmalarını bekliyoruz" dedi.