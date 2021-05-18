ÇİFTÇİ BORÇLARINA ERTELEME AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi borçlarına erteleme ile ilgili olarak Kabine sonrası şunları söyledi:

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.