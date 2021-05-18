Kabine Toplantısı sonrası esnaf destek başvurusu ya da esnafa hibe desteği başvurusu olarak adlandırılan hibe ödemeleri 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere yapılacak. Başkan Erdoğan, uzun süredir kapalı olan ve gelir akışı bozulan işletmeler için bir defaya mahsus olmak üzere esnafa 3000 bin ve 5000 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaların ardından; esnaf destek başvurusu nasıl yapılır, esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler gibi soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte hibe desteği ödemeleri hakkında bilgiler!
Esnafa hibe desteği başvurusu için detaylar, önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak. Hibe desteği hakkında detaylar yayınlandığı an haberimize eklenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;
1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.
3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.
ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.
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