Halka arz ile Kalekim ne zaman borsada işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar? İşte Kalekim borsa işlem tarihi ve hisse fiyatı - kodu!

KALEKİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim'in halka arz sonuçları da açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi

Kalekim'in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.

Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep gelirken bireysel yatırımcılara satışlar planlananın altında kaldı.

Yüzde 68 olarak planlanan yurt içi bireysel satış oranı yüzde 62,3 olarak gerçekleşti. Kurumsal satışlar ise yüzde 31,7 oldu. Halka arz sürecinde 3 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,4 milyon adet satış yapıldı.