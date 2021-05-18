Güncel kredi faiz oranları, çeşitli ihtiyaçları nedeniyle gerekli duydukları tutarlara en uygun ve düşük faizli kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…