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Haberler Ekonomi Haberleri Kredi faiz oranları milyonlarca ihtiyaç sahibinin gündeminde! İşte Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları 2021!
Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:31

milyonlarca ihtiyaç sahibinin gündeminde! İşte , , ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları 2021!

Kredi faiz oranları milyonlarca ihtiyaç sahibinin gündeminde! İşte Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları 2021!

Bankaların pandemi sürecinde müşterilerine düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalar sunmaya devam ederken milyonlarca kişi güncel hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Çeşitli ihtiyaçlara uygun olarak sağlanabilen ihtiyaç, ve kredileri bu noktada en çok tercih edilenler arasında yer alırken bu noktada ise , , , , , Yapıkredi 2021 kredi faiz oranları ile merak konusu haline geliyor. Özellikle kamu bankaları avantajlı paketleriyle ilgi görüyor. İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…

Güncel kredi faiz oranları, çeşitli ihtiyaçları nedeniyle gerekli duydukları tutarlara en uygun ve düşük faizli kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

AKBANK

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.39

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2468 lira

Toplam geri ödeme: 149.753 lira

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.45

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2506 lira

Toplam geri ödeme: 152.206 lira

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Kredi faiz oranları milyonlarca ihtiyaç sahibinin gündeminde! İşte Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları 2021!
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