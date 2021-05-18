Thodex’de kilidi çözecek 3 isim aranıyor

Kriptopara borsası Thodex'le ilgili soruşturmada yakalanmaları ve verecekleri ifadeler önem taşıyan 3 firarinin kimliklerine ulaşıldı. Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan Güven Özer'in eşi Zuhal Özer aranıyor. Şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının anlatımlarına göre, bu üç isim, firari patron Özer'le birlikte hareket ettiler.Eşi firari şüpheliler arasında yer alan tutuklu şüpheli Güven Özer, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını savunmuştu. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Güven Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmişti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Güven Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını söylemişti.BLOCKCHAIN teknolojileri şirketi Coinoxs, Thodex kullanıcılarından gelen yatırım hesabı bilgilerini takip ederek kripto paraların akıbetine dair teknik bir araştırma raporu yayınladı. Şirketin kurucu ortaklarından Can Azizoğlu, kripto paraların izini bulduklarını söyleyerek, "Tespitlerimize göre daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapılmış" dedi. Mağduriyetlerin giderilmesi açısından araştırmayı mağdurlarla paylaştıklarını anlatan Azizoğlu, "İlişkili cüzdanları veri tabanımıza da ekledik. Yatırımcıların mağduriyeti, resmi makamların çalışmasıyla giderilebilir. Süreç boyunca söz konusu makamlar dışında kimseye itibar edilmemesi çok önemli" ifadelerini kullandı.