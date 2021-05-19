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Haberler Ekonomi Haberleri Esnafa 3 Bin ve 5 Bin TL hibe desteği müjdesi! 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.5.2021 10:33

Esnafa 3 Bin ve 5 Bin TL müjdesi! 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Esnafa 3 Bin ve 5 Bin TL hibe desteği müjdesi! 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

önceki gün kabine toplantısı sonrası tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Pandemi esnafa destek paketi 3 bin TL ve 5 bin TL olarak iki farklı kategoride işletmelere ödenecek. İşletme sahipleri, esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır sorusunun yanıtını ve bu destek ödemelerinin hangi tarihte, kimlere verileceğini araştırıyor. Peki, açıklanan takvim ve şartlara göre esnafa destek paketi kimlere verilecek ve esnafa için nasıl, ne zaman başvuru yapılı?

ödemeleri için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası duyurulan esnafa destek paketi başvuruları ve ödeme alacak işletmeler merak konusu oldu. Açıklanan müjdeden yararlanmak isteyenler, "esnafa destek paketi ödemeleri kimlere yapılacak, paket için nasıl başvuru yapılır" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda, esnafa başvuru ekranı ve sorgulama sayfası yer almaktadır.

Başkan Erdoğan, başvuru yapabilecek işletmeleri şöyle sıraladı;

Esnafa 3 Bin ve 5 Bin TL hibe desteği müjdesi! 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

ESNAFA MÜJDE

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

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Esnafa 3 Bin ve 5 Bin TL hibe desteği müjdesi! 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

Esnafa 3 Bin ve 5 Bin TL hibe desteği müjdesi! 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.

TMO Ofisi'nin ton başına 1650 lira olan sert ekmeklik buğday alımını 2250 liraya

1275 lira olan arpa alım fiyatını 1750 liraya

Bakliyat alım fiyatları nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

Esnafa 3 Bin ve 5 Bin TL hibe desteği müjdesi! 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

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Esnafa 3 Bin ve 5 Bin TL hibe desteği müjdesi! 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
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