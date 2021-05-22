Emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak, ne zaman yapılacak gibi sorular milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye'de emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarlarında belirleyici etken ise enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;