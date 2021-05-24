Hibe desteği başvuru ekranı 2021: Esnaf 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği şartları nedir, kimlere veriliyor ve nasıl alınır?

3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemeleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, tek sefer olmak üzere pandemiden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 bin TL ile ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği yapılacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığı da hibe desteği başvuru tarihleri ile gerekli şartları açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından 3000 TL - 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir sorularına yanıt aranmaya başlandı.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ 2021

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.

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NEFES KREDİSİ & HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI VE ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin ve hangi esnaflar ile sanatkarların yararlanabileceği açıklanmıştı. İşte, nefes kredisi olarak da bilinen hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri şartları...