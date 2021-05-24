İstanbul’un simgesi olacak Çamlıca Kulesi'nin açılışı belli oldu

İstanbul'un yeni sembolü olması beklenen Çamlıca Kulesi'nin 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fetih tarihinde törenle açılacağı kaydedildi.

İstanbul'da yayınların verildiği 28 antenin sökülerek tek anten haline getirildiği ve mimari yapısı ile İstanbul'un sembolü haline gelen Çamlıca Kulesinin açılışı için geri sayım başladı. Dış kaplamaları tamamlanan ve peyzaj çalışmaları yapılan Çamlıca Kulesi'nin 2019 yılının temmuz ayında hizmete açılması planlanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çamlıca TV-Radyo Kulesi, İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Küçük Çamlıca'da inşa edilmektedir. TV kulesi olmaktan öte, her iki korulukta da bulunan kuleleri tek bir yapıda toplayacak simge bir yapı olacaktır" demişti.