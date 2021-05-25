OYAK, Tamek için Rekabet Kurumu’na başvurdu

Sagra'yı alarak, büyüklüğü 120 milyar liranın üstündeki Türkiye gıda sektörüne giriş yapan OYAK, sektördeki ikinci stratejik hamlesini gerçekleştirmek için adım attı. Şirket 1955'te Bursa'da kurulan, yüzde 100 Türk menşeli gıda üreticisi Tamek'i satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Tamek'in meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri, salça, hazır yemekler, reçel, marmelat, hazır soslar, haşlanmış ürünler, ketçap, mayonez ve donmuş ürünlerin üretimi, satışı ve pazarlamasına dair tüm varlıkları ve bu işlerle ilgili markaların geri kalanlarına sahip olan Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti AŞ'nin tüm hisseleri OYAK tarafından devralınacak.OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Tamek ile gıda sektöründe önemli bir yatırıma imza atacaklarını söyledi. 2017'de çizdikleri vizyonun meyvelerini almanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Erdem, "Tamek özellikle meyve suyu ve salça alanında ülkemizin önde gelen markalarından. Markanın mirası ve bu mirasla birlikte gelen bilinirliği OYAK'ın gücü ile birleştiğinde efektif, hızlı ve kârlı bir operasyon yaratabileceğimize inanıyoruz. Sagra ve Tamek markalarını stratejik vizyonumuz doğrultusunda büyütmeyi, yurtiçindeki pazar payımızı ve ihracattaki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Erdem, Tamek ürünlerinin mevcut pazar paylarını kısa vadede iki ila üç katına, orta vadede ise dört ila beş katına çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.TAMEK'IN cirosunun yaklaşık yüzde 30'unun ihracattan geldiğinin ve bu oranı korumayı hedeflediklerini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti: "Ancak ciroyu 5 yıl içinde mevcudun 10 katına çıkarmayı hedeflediğimizi düşünürsek ihracattaki büyüme beklentimizi de ifade etmiş oluruz. HEKTAŞ'ta son yıllarda yaptığımız yatırımlarla ürünlerin tarladan rafa kadar olan serüvenine katkı sağladık. Şimdi gıda sektöründe de raftan tüketiciye yani sofralara ulaşmaya başladık."