KYK borçları siliniyor mu, son durum nedir? 2021 KYK borç yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılır?

KYK kredi borçları ile ilgili yeni bir düzenleme geliyor! KYK borç faizlerinde %1.40 oranında gecikme uyuglanırken, çok sayıda vatandaşın KYK borcu bulunuyor. Vergi borcu ile ilgili yeni bir yapılandırma paketi Meclis'e sunuldu ve KYK borç yapılandırma için geri sayım başladı. Bir önceki yapılandırma fırsatında ilk taksit gününe kadar borcunuzu peşin olarak ödediğiniz taktirde, KYK işlenmiş kredi faizi siliniyordu. Buna benzer düzenlemelerin yeni paket içerisinde de yer alacağı düşünülüyor. Peki, KYK borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor ve son durum ne?
KYK borçları da tıpkı vergi yapılandırması gibi TBMM'ye sunulan paket içerisinde yer alıyor. Gelen bilgilere göre KYK kredi ve borç yapıladırması için teklif Meclis'te değerlendiriyor.
30 NİSAN'DAN ÖNCEKİ ALACAK
AK Parti tarafından Meclis'e sunulan, vergi ve prim borçlarında önemli kolaylıklar sağlayan yeni yapılandırma paketi, borcunu ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon üniversite mezununa da önemli bir kolaylık sağlıyor. Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.
ÇOK AZ KATSAYI FARKI
Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40'lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.
MÜRACAAT NASIL YAPILACAK?
Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.
KONTROL E-DEVLET'TEN
Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler 'turkiye.gov.tr'den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.
PEŞİN ÖDEMENİN AVANTAJI ÇOK
Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılırsa, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak. Yani farkın yüzde 90'ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Örneğin, enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira artı anapara ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.