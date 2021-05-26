KYK borçları siliniyor mu, son durum nedir? 2021 KYK borç yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılır?

KYK kredi borçları ile ilgili yeni bir düzenleme geliyor! KYK borç faizlerinde %1.40 oranında gecikme uyuglanırken, çok sayıda vatandaşın KYK borcu bulunuyor. Vergi borcu ile ilgili yeni bir yapılandırma paketi Meclis'e sunuldu ve KYK borç yapılandırma için geri sayım başladı. Bir önceki yapılandırma fırsatında ilk taksit gününe kadar borcunuzu peşin olarak ödediğiniz taktirde, KYK işlenmiş kredi faizi siliniyordu. Buna benzer düzenlemelerin yeni paket içerisinde de yer alacağı düşünülüyor. Peki, KYK borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor ve son durum ne?

KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ? KYK BORÇ YAPILANDIRMA

KYK borçları da tıpkı vergi yapılandırması gibi TBMM'ye sunulan paket içerisinde yer alıyor. Gelen bilgilere göre KYK kredi ve borç yapıladırması için teklif Meclis'te değerlendiriyor.