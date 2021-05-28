Sosyal yardım başvurusu hakkında merak edilenler bakanlık tarafından açıklanmıştı. Hane başı verilen nakdi destek yardımı hakkında milyonlarca vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Gerekli şartlar sağlandığında ödemeler gerçekleştirilecek. Hal böyle olunca; pandemi yardım başvurusu yapanlar sonuçlarını öğrenmek için bu yönde araştırma yapıyor. Bu kapsamda; e-Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek parası nasıl alınır, şartları neler? Sosyal yardım parası 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı.
NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ 2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.
1100 TL SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU VE SONUÇ EKRANI!
1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi. e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."
Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.
PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.
SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.
KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
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