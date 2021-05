Dünyanın kalbine 21 sefer: Pandemi hızını kesmedi

Türk Hava Yolları (THY), Newark'a başlattığı uçuşlarla New York hattındaki havalimanı sayısını ikiye çıkardı. Geçen cuma gecesi ilk uçuş için Newark Havalimanı salonunda bir hat açılış töreni düzenlendi. Açılışı THY'nin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, şirketin Basın Müşaviri Yahya Üstün ve THY New York Müdürü Cenk Öcal yaptı. Açılışta Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de yer aldı. THY bu açılışla birlikte JFK uçuşlarına haftada 4 sefer ile başlayan yeni Newark uçuşlarını eklemiş oldu. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşecek uçuşlar 13 Haziran'dan sonra haftanın her günü yapılacak. İstanbul'dan 11 saat süren uçuşlarda Boeing 787-9'ler kullanılacak.İlk hafta itibarıyla Newark'a en düşük ekonomi bileti 655 dolar, en düşük business class bileti ise 3 bin 64 dolar… ABD'de New York Newark Havalimanı'na yapılan seferler, United Airlines ve Jet Blue'nin birçok uçuşuna da bağlantı verecek. Las Vegas, Seattle, Cleveland gibi noktaların da olduğu 13 iç hat bağlantısı işler halde kullanılabilecek. THY'nin New York JFK Havalimanı'na olan seferleri planlandığı gibi aynen devam edecek.Uluslararası Newark Havalimanı New York'un ikinci büyük havalimanı olarak öne çıkıyor. Hem New York hem de New Jersey eyaletlerine hizmet veriyor. Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı New Jersey'e yakınlığından dolayı da yeni nokta öne çıkıyor. Newark Havalimanı'nın kodu EWR, kuruluşu 1928 yılına dayanıyor. Havalimanı üç pist ve üç farklı terminal ile hizmet sağlıyor. Yeni düzene geçilen pandeminin öncesinde yılda 46 milyondan fazla yolcuya hizmet veren bu alan, United Havayolları ve kargo şirketi FedEx ile United Parcel'in merkez üssü olarak da öne çıkıyor.York'ta aşı olmak isteyenlere ise büyük kolaylık sağlanıyor. Yerli, yabancı kentte oturan oturmayan herkes caddelerdeki standlardan randevu alıp hemen Pfizer BioNTech ya da Jhonson&Jhonson aşısını olabiliyor. Hatta sadece aşı olabilmek için New York'a gelen yabancıların sayısında son günlerde hatırı sayılır bir artış var. Alışveriş hem döviz kurundaki yüksekliğinden hem de New York'daki ürün eksikliğinden çok da rağbette değil.TÜM dünyanın başına bela olan koronavirüs New York'ta da etkisini yitirmemiş. Her ne kadar aşılamanın yüksek olmasından kaynaklı sokaklarda ufak, tefek hareketlenmeler başlamış olsa da New York eski günlerini mumla arıyor. New York'un ünlü 5. Caddesi'nde eski hareketlilikten eser yok. Cadde gece yarısına doğru sessizliğe bürünüyor.TÜRKİYE'DEN gerçekleştirilen Amerika uçuşları için karşılıklı olarak PCR testi isteniyor. Uçuştan 72 saat önce alınmış bir negatif test sonucu olmayanlar uçamıyor. Uçuş için test ücreti Türkiye'de 250 TL. ABD'de havalimanında test 200 dolardan başlıyor. Dönüş yolunda uğradığımız JFK Havalimanı'nın PCR testlerini Türk girişimci Ercan Adams'a ait olan Adams Group adlı şirket yapıyor. Şirketin New York'ta medikal alanda yatırımları var, bu alanda hızlı büyümeyi planlıyor. JFK'de yapılan PCR testlerinde yolcuların pozitif çıkma oranı şu sıralar yüzde 1'in altında seyrediyor.